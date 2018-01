Heroïnedealer woest om verplicht spuugmasker

Poulos staat erom bekend zijn advocaten te bespugen in de rechtszaal. Hij zou in een brief ook plannen bekend hebben gemaakt om de eerstvolgende keer de rechter als doelwit te hebben. Daar is een stokje voor gestoken met het masker: een soort net met stof, dat met elastiekjes aan zijn armen is vastgemaakt.

’Niet bang’

Zijn huidige raadsman is het niet eens met de opvallende look van zijn cliënt. „Hij ontkent ooit op een advocaat te hebben gespuugd”, vertelt hij aan Amerikaanse media. „Ik ben niet bang voor hem en denk niet dat hij ooit op mij zou spugen”, aldus de advocaat, die vindt dat het masker zijn cliënt extra schuldig doet lijken.

In 2014 was het echter ook al raak. „Ik dacht dat het goed ging”, vertelde zijn teleurgestelde advocaat destijds. Toen zou hij bovendien hebben beweerd hepatitis A te hebben, waardoor het nut van zo’n masker extra groot werd.

Notoire spuwer

Daarna was het een enorme zoektocht om een nieuwe advocaat voor Poulos te vinden. Volgens The Post Star zijn zeker twintig raadsmannen en -vrouwen gevraagd voor er iemand ’dapper genoeg’ was om voor de notoire spuwer te werken.

Toch vindt Poulos het een schande dat het blauw-zwarte net over zijn hoofd wordt getrokken. „Ik ben schaamteloos ontdaan van mijn rechten in deze rechtszaal”, klaagt hij. Veel medelijden heeft de rechter niet. „Het is me duidelijk geworden dat jij geen enkel respect voor deze rechtbank hebt”, is zijn reactie.

Ontlasting

In de gevangenis is Poulos overigens berucht om acties die wel wat verder gaan dan een beetje speeksel. Hij staat er daar om bekend bewakers te besmeuren met urine en zijn ontlasting naar hen toe te schoppen.

Ook in Nederland

In Nederland is het spuugmasker ook al eens gesignaleerd. Verdachten in Amsterdam die naar politiemensen spuwen, worden sinds oktober vorig jaar voorzien van een zo’n masker. De politie doet er een proef mee, zo laten agenten zien op een vrijgegeven foto.