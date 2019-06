Kabinet wil slachtoffers internetwraak sneller helpen

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) wil „een gebruiksvriendelijke voorziening voor burgers om beeldmateriaal op internet - dat tot hem of haar te herleiden is maar zonder toestemming is geplaatst - op een snelle wijze te laten verwijderen.”

Het gaat dan om beelden van bijvoorbeeld van online pesten, stalking, wraakporno of bedreiging. Deze vormen van privacyschending komen steeds vaker voor en het is voor de slachtoffers een heel lastige klus om ze verwijderd te krijgen.

De bewindsman laat onderzoeken hoe een dergelijk systeem haalbaar is. Ook wordt gekeken bij wie deze taak dan moet worden neergelegd en hoe de kosten van zo’n systeem binnen de perken kunnen worden gehouden.

Het plan staat in een brief van Dekker aan de Kamer waarin wordt ingegaan op de bescherming van de privacy van burgers in het digitale tijdperk. Het gaat dan om de privacy tussen burgers onderling en tussen burgers en bedrijven.

Profilering

In het stuk schrijft de minister ook dat hij de regels rond profilering wil aanscherpen. Bedrijven slaan allerlei data van mensen op en aan de hand van die verzamelde gegevens worden profielen aangelegd. Het kan gebeuren dat mensen op basis van zo’n profiel iets niet kunnen kopen of er meer voor moeten betalen. Bij de evaluatie van de nieuwe privacyregels (AVG) moet dit in 2020 worden meegenomen, aldus Dekker.

