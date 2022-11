Man zwaargewond bij ruzie in Purmerend, hulpverleners gehinderd

Ⓒ Mizzle Media

PURMEREND - Een man is zaterdagnacht ernstig gewond geraakt tijdens een ruzie tussen een groep mensen op een feest in Purmerend. Hulpverleners konden hun werk niet goed doen omdat de groep dat verhinderde, zo meldt de politie. In totaal zijn acht jonge mannen en jongens (tussen de 16 en 22 jaar) opgepakt. Vijf ter plekke, drie later op de A5.