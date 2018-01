Eis 7 jaar tegen vrouw die vriend doodstak

Ⓒ GinoPress B.V.

LELYSTAD - Tegen een 28-jarige vrouw uit Marknesse die in juli 2017 haar vriend doodstak, is een celstraf van zeven jaar geëist. De steekpartij gebeurde op haar 28e verjaardag waarbij een ruzie tussen de twee ontaardde in een gevecht en de dodelijke steekpartij. Beiden hadden die avond gedronken.