Politie rolt wapenverkoop via Telegram op

Het onderzoek Tenor duurde bijna een jaar en dankt de naam aan een van de hoofdverdachten die op Telegram volgens de politie de naam Luciano Pavarotti, de beroemde Italiaanse operazanger, gebruikte.

„Het was schokkend om te zien dat we met een simpel berichtje in een chat zo een machinegeweer konden regelen.”, zegt Folkert van Dekken, teamleider van het onderzoek. De politie wijst erop dat illegale wapens geen ander doel dienen dan het faciliteren van criminelen. Er worden ernstige misdrijven zoals gewapende overvallen, bedreigingen en liquidaties mee gepleegd. „Het heeft dan ook grote prioriteit voor justitie en politie om deze praktijken aan te pakken.”

Het lijkt erop dat ’Pavarotti’ voorlopig alleen in de bajes zal zingen. De 35-jarige man uit Amersfoort verkocht volgens de politie een AK47 en munitie. Toen de politie zijn woning doorzocht werden hier nog grote hoeveelheden cash, munitie en nog een vuurwapen ontdekt. Het uitpluizen van gegevens in zijn telefoon leidde de politie naar nog eens vijf verdachten.

Dodelijke vuurwapens

Een van deze verdachten is een Ossenaar. Hij importeerde volgens de politie grote hoeveelheden alarmpistolen uit het buitenland, die hier werden omgebouwd tot dodelijke vuurwapens. Ook bij deze man werden thuis wapens en munitie gevonden.

Twee mannen uit Lelystad kochten volgens de politie vuurwapens van de man uit Amersfoort die via WhatsApp te koop werden aangeboden aan afnemers in Lelystad en Almere. Vijf doorzoekingen van woningen hier leverden nog eens vier vuurwapens, een zwaar automatisch wapen, munitie en verdovende middelen op.

Pseudokopers

De Dienst Regionale Recherche (DRR) zette voor het onderzoek naast rechercheurs ook digitale experts, pseudokopers, een arrestatieteam en een observatieteam in. Er is nauw samengewerkt met andere politie-eenheden in het land, zoals Noord-Nederland en Amsterdam.

Uiteindelijk zijn er 17 mannen aangehouden uit Amersfoort, Almere, Lelystad, Oss, Drachten, Tilburg, Arnhem, Nijmegen, Soest en Nieuwegein. De zaak kwam aan het rollen toen op telefoons van voor drugshandel opgepakte verdachten chatberichten over vuurwapens waren gevonden.