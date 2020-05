Man (36) verstopt 30.000 euro in doos kattenvoer

Agenten reden zondag op de Apeldoornseweg in Wekerom. Daar hielden ze een 36-jarige man uit Leusden aan omdat ze een verdacht voorwerp in zijn auto zagen liggen. Het bleek te gaan om een zogenaamde ’cryptotelefoon’. „Dat zijn telefoons die doorgaans gebruikt worden om te communiceren zonder dat de politie kan meeluisteren.”

In een plastic tas troffen de agenten een kartonnen doos aan. „Op die doos stond de afbeelding van een poes en het opschrift: ’Beutel-variation mit Fleisch und Sauce’; dus kattenvoer. Echter in de doos zat dit keer geen kattenvoer maar bundels geld, netjes geseald en in totaal 30.000 euro”, meldt de politie.

Herkomst geld

De automiblist wist geen logische verklaring te geven over de herkomst van het geld, dat in beslag is genomen. De man is als verdachte van witwassen aangehouden. „De telefoons zijn ook in beslag genomen. De politie stelt een onderzoek in naar de herkomst van het geld.”

