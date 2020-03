Merkel: grootste uitdaging sinds de Tweede Wereldoorlog

Nooit eerder nam de meest ervaren politica van Europa de moeite als staatsvrouw direct tot de bevolking van de Bondsrepubliek te spreken. Dat deden haar voorgangers Gerhard Schröder, tijdens de Kosovo-oorlog, en Helmut Kohl om de vergaande maatregelen rond de Duitse eenwording in 1990 uit te leggen. Voorlopig kondigde Merkel nog geen noodtoestand, zoals in Zuid-Europa, aan.

De kanselier, geboren in de Oost-Duitse DDR, wees erop hoe heftig het voor haar is dat vele Europese binnengrenzen gesloten worden: „De vrijheid om te reizen hebben we voor onszelf bevochten.” Dat dit nu beperkt wordt, toont de ernst van de situatie.

Tijd winnen

De gepromoveerde natuurkundige gaf toe dat er nog ’geen therapie of inenting’ tegen het virus Covid-19 bestaat: „We moeten tijd winnen en het virus vertragen. Tijd waarin wetenschappers een medicament ontwikkelen.” Merkel waarschuwde ervoor dat anders de ziekenhuizen ’volledig overvol’ met zwaar zieke coronapatiënten raken.

Nu al kent Duitsland twaalfduizend besmettingen. Om de capaciteit van ziekenhuizen te verhogen, bouwt Berlijn een speciaal coronaziekenhuis met tienduizend bedden. Verder worden gepensioneerde artsen teruggeroepen en medische studenten aan het werk gezet. Revalidatiecentra sluiten en de intensive care-bedden daar worden ingezet om de corona-pandemie te beteugelen.

Leven onze geliefden redden

„We hebben het zelf in de hand”, appelleerde Merkel aan alle burgers. Ze wil dat de hygiëneregels van de regering geëerbiedigd worden. En dat sociale contacten sterk beperkt worden, om het leven van onze geliefden te redden. „Dat zijn geen abstracte cijfers in een statistiek, maar een vader of grootvader, een moeder of grootmoeder, een partner. En we zijn een samenleving, waarin elk leven telt.”