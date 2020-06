Spoedwet corona afgekraakt: ’Ik sta zeker niet te springen’

Allereerst is daar ombudsman Reinier van Zutphen, die de gevolgen van de wet voor burgers ’verstrekkend’ vindt. Voor burgers is het volgens hem onduidelijk wie er nu precies beslist over noodzakelijke maatregelen, en waar ze terecht kunnen als ze zich in hun vrijheden voelen aangetast.

Gemeenten zijn eveneens kritisch over de rolverdeling en zien te weinig mogelijkheden om beleid bij te sturen. Het is precies waar Kamerleden ook op aanslaan. „Hoe is de parlementaire controle geregeld?”, vraagt SGP-leider Van der Staaij zich af. „Geven we niet onnodig veel ruimte aan decreten van burgemeesters en minuisters? Het gaat om inperking van grondrechten. Daar moeten we kritisch op zijn.” Ook PVV-leider Wilders is alert. „Ik sta zeker niet te springen om deze wet.” Dat de wet voor een jaar zou moeten gelden, vindt Wilders ’erg lang’.

Controle parlement

Daarmee is D66-Kamerlid Groothuizen het eens. Hij heeft ook twijfels bij de gebrekkige parlementaire controle op de maatregelen. Met het voorstel voor de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 wil het kabinet voor de langere termijn afspraken maken over maatregelen om de corona-epidemie in te dammen. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) vroeg de ombudsman en gemeenten het voorstel alvast te becommentariëren. De Tweede Kamer dringt al weken aan op de tijdelijke coronawet, die al op 1 juli zou moeten ingaan.

Of dat ervan komt, is de vraag. „We gaan hier goed de tijd voor nemen”, zegt D66’er Groothuizen. Intussen worden de coronamaatregelen gehandhaafd met noodverordeningen. „Ik weet niet of dat juridisch houdbaar is. Stel dat iemand naar de rechter stapt omdat hij al maanden zijn ouders niet heeft kunnen zien in het verpleeghuis. Ik moet nog maar zien of hij geen gelijk krijgt.”