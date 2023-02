Australisch meisje (16) gedood door haai

Het meisje dat zwaar was toegetakeld door de haai, kwam uit het water om hulp te zoeken maar overleed ondanks verschillende reanimatiepogingen ter plekke aan haar verwondingen. Zo heeft Paul Robinson van de politie laten weten.

„Het is nog vroeg, maar wat we al weten is dat ze in de rivier was met vrienden”, aldus de agent. „Ze waren aan het jetskiën, toen de groep plots verschillende dolfijnen opmerkte. Het slachtoffer is in het water gesprongen om met de dieren te zwemmen.”

Volgens experts is het niet gebruikelijk om haaien aan te treffen in dit deel van de rivier, aldus Robinson.