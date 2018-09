Sylvana Simons na tien jaar vervangen als stem Karwei

In het voorjaar kreeg Karwei veel kritiek op de samenwerking met Simons toen de Zwarte Pieten-discussie weer eens oplaaide. Dat was voor het bedrijf destijds geen reden om te stoppen met Sylvana. Naast reclames was Simons ook te horen in de winkels.

’Bijna geen reacties’

Al een paar maanden is Sylvana Simons niet meer de stem van Karwei. „We hebben bijna geen reacties gehad op haar vertrek”, zegt woordvoerder Laurens Miedema. In september ging hij lunchen met Sylvana toen ze zich aan DENK had verbonden.

„Wij vinden het niet de bedoeling dat zij zich als politica verbindt aan welke commerciële partij dan ook. Daar was zij het helemaal mee eens’’, aldus Miedema. Karwei is ’heel tevreden’ over het werk van Sylvana Simons voor het bedrijf.

Anna Drijver nieuwe stem

De nieuwe voice-over van Karwei is actrice Anna Drijver. Haar stem heeft wel wat weg van die van Sylvana Simons. Volgens Karwei is dat puur toeval. „We hebben een stem gekozen die past bij ons als vrouwvriendelijke en sfeervolle bouwmarkt, dus het gevoel is hetzelfde.

Sylvana Simons heeft nog niet gereageerd op het nieuws.