Beperkingen voor niet-gevaccineerde Duitsers

De afzwaaiende kanselier Merkel (CDU) was gematigd positief: „Ruim 55 procent van de Duitsers is dubbel tegen corona geprikt, en tachtig procent van de ouderen boven de zestig. Maar ideaal zou zijn dat driekwart van de bevolking beschermd is.”

Gratis test verdwijnt

De gratis tests op elke straathoek in de Bondsrepubliek verdwijnen begin oktober. „We testen als wereldkampioenen”, meent het conservatieve boegbeeld Söder. Maar de christen-democraat vindt dat de belastingbetaler niet moet opdraaien voor niet-ingeënte personen. En, zowel dreigend als een hart onder de riem stekend: „Er zal geen lockdown meer komen voor gevaccineerde personen.”

Daarnaast passen de Duitsers hun 3G-maatregel aan: „Alleen geprikte, genezen of geteste personen mogen naar hotels, theaters, restaurants of in binnenruimtes voor sport of recreatie”, kondigde Merkel aan.

Haar collega Söder van zusterpartij CSU zei: „We staan voor de vierde golf in de herfst. We moeten door twee prikjes verhinderen dat het een never-ending-story wordt.„ De populaire minister-president waarschuwde voorts voor het gevaar van Long Covid, ook bij jongere burgers.

Overstromingen

Naast corona pakte het maandelijkse overleg van kanselier en zestien premiers ook een ander pijnpunt aan: „Deelstaten en federale regering trekken 28 miljard euro uit voor de overstromingen”, kondigde Merkel aan. Vooral de West-Duitse deelstaten Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen werden zwaar getroffen. Honderdzeventig mensen verloren hun leven. „Wij nemen onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de getroffen personen”, beloofde Merkel.

Veel Duitsers geloven dat de naderende verkiezingen beslist worden door de uitwerkingen van de overstromingen en het veranderende klimaat, alsmede de houding van de verschillende lijsttrekkers.