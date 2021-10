Pyongyang lanceert nieuwe raket

Noord-Korea heeft een grote vloot van onderzeeërs die echter verouderd zijn en minder geschikt voor de lancering van ballistische raketten. Met dit nieuwe type raket kan de bestaande vloot aanzienlijk worden gemoderniseerd.

„Een kleinere SLBM betekent dat onderzeeboten meer raketten kunnen meenemen maar ook dat minder geavanceerde onderzeeboten geschikt gemaakt kunnen worden voor ballistische raketten”, aldus John Dempsey, een onderzoeker aan het International Institute for Strategic Studies.

Vooralsnog verandert de nieuwe raket niet veel in de slagkracht van Pyongyang, zo luidt de analyse van Dave Schmerler, een wetenschapper die zich bezighoudt met Non-Proliferatie Studies in Californië. „Met slechts een onderzeeër in het water die er twee of zo kan afvuren, verandert er niet zoveel”, aldus Schmerler.

Wat wel opvalt is dat de raketkop geavanceerde glijmogelijkheden heeft waardoor het moeilijker is voor anti-raketsystemen om die uit de lucht te schieten. Steeds meer landen zoals Rusland en China gaan over op het bouwen van hypersonische raketten die niet zozeer een volledige ballistische vlucht uitvoeren maar na lancering overgaan op een hypersonisch glijtraject waardoor antiraketschilden het nakijken hebben.

Noord-Korea heeft in de afgelopen jaren een reeks van korte afstand raketten gelanceerd waarvan Pyongyang claimt dat die de raketverdediging van Zuid-Korea kunnen omzeilen.