Pakistaanse agent doodt man met hakmes vanwege godslastering

De politieman, Abdul Qadir, kon zich niet vinden in het vonnis en viel Ahmed vrijdag aan in de stad Rahim Yar Khan, in de provincie Punjab. „Hij was al sinds 2016 van plan hem te vermoorden vanwege de beschuldigingen dat hij de profeet Mohammed niet respecteerde”, zei politiefunctionaris Rana Muhammad Ashraf tegen AFP.

Een politiewoordvoerder bevestigde het incident en voegde eraan toe dat de broer van het slachtoffer ook gewond raakte bij de aanval. „De agent gaf zichzelf vrijwillig aan de politie over”, aldus de politie. De aanvaller en de slachtoffers behoren tot dezelfde stam en wonen in hetzelfde dorp. Onderzocht wordt of ze enige persoonlijke vijandschap hadden.

Godslastering

Godslastering is een enorm gevoelig onderwerp in het ultraconservatieve Pakistan waar mensen de doodstraf kunnen krijgen als ze de islam of islamitische figuren hebben beledigd. Alleen beschuldigingen van godslastering zijn al explosief en leiden vaak tot woedende protesten in de islamitische republiek.

De strikte godslasteringwetten van het land worden ook ingezet tegen religieuze minderheden, waaronder de christelijke gemeenschap. Critici beweren dat ze vaak worden misbruikt om persoonlijke rekeningen te vereffenen.