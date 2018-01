Wiebes optimistisch over snel schadeprotocol

Volgens Wiebes is er sprake van een ’constructieve sfeer’ en een ’samengevoel’. Hij zei dat er ook in het weekend aan het schadeprotocol wordt doorgewerkt. Het gaat vooral nog over technische zaken.

’Niet de enige die mandaat moet hebben’

„De ministerraad is bereid om dat volgende week af te maken. Daar heb ik mandaat voor. Maar ik ben niet de enige die mandaat moet hebben”, aldus Wiebes. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over het provinciebestuur. Ook is er „zeer uitvoerig” gesproken met maatschappelijke organisaties en experts.

De overheid gaat de schadeafhandeling helemaal overnemen. „De overheid gaat dit doen. Wij vinden dat de NAM (Nederlandse Aardoliemaatschappij) dit niet meer moet doen”, zegt Wiebes. „We willen het echt maken tot een organisatie die Groningen recht doet en die op basis van onafhankelijke besluiten kan beginnen met het uitkeren van die schades.”