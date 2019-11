Politie Hongkong dreigt met scherp te schieten

Ⓒ AFP

HONGKONG - De politie in Hongkong waarschuwt dat ze met scherp zou kunnen schieten in confrontaties met „oproerkraaiers” die dodelijke wapens gebruiken. Een politiewoordvoerder riep betogers op hun „gevaarlijke activiteiten” te stoppen om een verdere escalatie van het geweld in Hongkong te voorkomen.