Russische tv-bekendheid en ex-presidentskandidate Sobtsjak naar Litouwen gevlucht

Ksenia is de dochter van Anatoli Sobtsjak, de eerste vrij verkozen burgemeester van Sint-Petersburg in het begin van de jaren 90. Hij was ook de politieke mentor van de huidige Russische president Vladimir Poetin. Daarom genoot Ksenia lange tijd meer vrijheid in haar thuisland dan andere leden uit de oppositie.

Toch is Sobtsjak nu op de vlucht geslagen. Eerder deze week werd een van haar vertrouwelingen gearresteerd wegens vermeende afpersing. Officieel is het onderzoek nog niet bevestigd, maar volgens een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken wordt de presentatrice beschuldigd van „ernstigere zaken” dan enkel chantage.

„Wij hebben nog geen concrete inlichtingen ontvangen dat ze een bedreiging zou vormen voor de Litouwse staat”, reageerde Jauniskis. Volgens de Litouwer hoeft Sobtsjak geen visum aan te vragen en kan ze tot negentig dagen in de Baltische staat verblijven.