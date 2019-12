Rechter oordeelt over boerenacties bevoorrading supermarkten

Rene Roorda, directeur van het Centraal BureauLevensmiddelenhandel. Ⓒ ANP

LELYSTAD - De voorzieningenrechter van de rechtbank in Lelystad doet dinsdag uitspraak in een kort geding, dat het het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) had aangespannen om te voorkomen dat boeren de bevoorrading van supermarkten platleggen. Actiegroep Farmers Defence Force zei tijdens de zitting dat ze geen blokkades wil opwerpen. Desondanks wil het CBL toch een verbod van de rechter met een dwangsom van 5 miljoen euro per overtreding.