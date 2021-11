Geen incidenten tijdens persconferentie coronamaatregelen

Wel meldde de politie dat in het centrum van Den Haag en de omgeving daarvan een aantal mensen is aangehouden voor het bezit van illegaal vuurwerk of het niet tonen van een identiteitsbewijs. Over het aantal aangehouden personen liet de politie zich niet uit.

„Dankzij grote inzet en alertheid van de politie, is de avond in Den Haag rustig verlopen en zijn confrontaties voorkomen. De politie blijft wel alert”, twitterde de gemeente Den Haag.

Kort voor het begin van de persconferentie had de gemeente een noodbevel afgekondigd voor het centrum van de stad. Bij eerdere coronapersconferenties waren ongeregeldheden uitgebroken. Hoewel het tijdens de persconferentie rustig bleef, breidde de gemeente het noodbevel in de loop van de avond uit van de binnenstad naar het Rijswijkseplein en omgeving. De gemeente besloot daartoe omdat ze nog steeds aanwijzingen had dat er mensen uit waren op het verstoren van de openbare orde.

Mercatorplein Amsterdam veiligheidsrisicogebied

Het Amsterdamse Mercatorplein en omgeving werden vanaf 18.00 uur door burgemeester Femke Halsema aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat iedereen in het gebied preventief gefouilleerd kan worden. De politie hield rekening met ongeregeldheden op het plein naar aanleiding van de coronapersconferentie. Maar het bleef ook hier rustig.

De politie kreeg eerder meldingen dat dat personen vrijdagavond uit zouden zijn op ongeregeldheden op en rond het Mercatorplein. „Dit past bij de verwachting van mogelijke onrust in de rest van het land”, aldus de gemeente. In het hele land worden demonstraties en mogelijk ook rellen verwacht naar aanleiding van de persconferentie waarin strengere coronamaatregelen worden aangekondigd.

De Amsterdamse politie liet weten voorbereid te zijn op verschillende scenario’s.

Stiptheidsacties en werkonderbrekingen

Politiebonden kondigden donderdag stiptheidsacties en werkonderbrekingen aan, te beginnen bij de mobiele eenheid (ME). De politiebonden benadrukken vrijdagmiddag in een gezamenlijke verklaring: „Het is niet waar dat de inzetbaarheid van de politie dit weekend al minder groot zal zijn door vakbondsacties. Dat bericht doet de ronde via sociale media, maar is totaal ongegrond. De gisteren aangekondigde stiptheidsacties en werkonderbrekingen zullen binnen afzienbare tijd van start gaan, maar de voorbereidingen vragen nog enige tijd. Laat je dus niet misleiden door dit fake news.”

ME

In het gezamenlijke persbericht schrijven de politiebonden dat het korps „de inzetbare sterkte voor de komende dagen maximaal heeft opgeschaald.” Een woordvoerder van de Nationale Politie bevestigt dat de ME dit weekend volop inzetbaar is.

De bonden: „Het is ondenkbaar dat wij onze leden in zo’n gespannen situatie zouden oproepen tot acties. Dat zou in strijd zijn met ons verantwoordelijkheidsgevoel en het plichtsbesef van onze leden. Die zouden aan zo’n oproep ook gewoon geen gehoor geven.”