Sanders wint nipt in New Hampshire

Sanders was uitgelaten over zijn overwinning. „Vanavond is het begin van het einde van Donald Trump”, zei hij voor een uitgelaten stadion met supporters. Maar de Sanders-campagne zal gespannen gekeken hebben naar de binnenkomende uitslagen. Zijn voorsprong was uiteindelijk veel minder groot dan hij had gewild, en ook aanzienlijk minder ruim dan in 2016.

Dat was de schuld van onder meer Pete Buttigieg, de voormalig burgemeester kreeg na zijn verrassende overwinning in Iowa de wind in de zeilen, maar werd ook het mikpunt van aanvallen van concurrenten. Toch presteerde Buttigieg ook in New Hampshire boven verwachting. Sanders complimenteerde Buttigieg met zijn sterke tweede plek, maar sneerde ook naar hem, toen hij zei te vechten tegen „de kandidaten die gefinancierd worden door miljardairs.”

Verrassing van de avond

Verrassing van de avond was Amy Klobuchar. De senator uit Minnesota verraste vriend en vijand met haar solide derde plek. Ze vertelde haar enthousiaste supporters dat zij alles anders zal doen dan president Trump. „Ik zal verantwoordelijkheid nemen, ik zal samenwerking zoeken, en werken met alle Amerikanen. Oprecht, in plaats van alleen maar te vechten. Ik zal dit land samenbrengen in plaats van het te verscheuren.”

De grote verliezer van de avond was Joe Biden. De voormalig vicepresident kwam niet verder dan een teleurstellende vijfde plaats. Biden wachtte die uitslag niet af. Al voordat de stembussen dichtgingen, vloog hij naar South Carolina om daar campagne te voeren. Maar de Biden-campagne loop flink averij op door deze slechte uitslag.

Geldgebrek

Er is al geldgebrek, en het vertrouwen was al weg na de teleurstelling van Iowa. Het zal moeilijk worden voor Biden om hiervan te herstellen, zelfs met staten als South Carolina voor de boeg, staten met meer zwarte Amerikanen en minderheden, onder wie Biden populair is.

Ook senator Elizabeth Warren stelde teleur met een vierde plek. Voor de tech-kandidaat Andrew Yang betekende New Hampshire zijn zwanenzang. Hij stapte, net als Michael Bennet, de senator uit Colorado wiens campagne nooit op stoom kwam.

22 februari mogen Democraten in Nevada kiezen. Democraten houden hun hart vast, want dat zal via een caucus gebeuren, net als in de door app-problemen geplaagde caucus in Iowa. Een week later is South Carolina aan de beurt.