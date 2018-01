Minister kritisch over gebruik van Engels

Dat stelt de D66-bewindsvrouw in reactie op de noodklok die verschillende organisaties in De Telegraaf luiden. De ’Engelse gekte’ moet volgens hen gestopt worden omdat het ver-Engelsen meestal niet nodig is en Nederlandse studenten in het nauw komen door het lokken van buitenlanders.

’Hele goede redenen’

Van Engelshoven erkent enerzijds dat er „ook hele goede redenen” zijn om bepaalde opleidingen in het Engels aan te bieden, bijvoorbeeld omdat dit belangrijk is voor het latere werk van de studenten. „Maar wat je nu wel ziet is dat er kennelijk de drang ontstaat om opleidingen Engelstalig te maken louter en alleen om het aantal studenten op te krikken. En dat vind ik een verkeerde ontwikkeling.”

De minister wil met onderwijsinstellingen om de tafel. „Ik zal daar universiteitsbestuurders op aanspreken.” Ze heeft de Universiteit van Amsterdam al om opheldering gevraagd over de opleiding psychologie. „Maar universiteiten moeten denk ik zelf onderling ook in gesprek: ’waar zijn wij nu mee bezig’?”

’Onderwijskwaliteit moet leidend zijn’

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is blij met de reactie van de minister omdat „onderwijskwaliteit leidend moet zijn bij de keuze van universiteiten om hun opleidingen Engelstalig te maken, niet hun huishoudboekje. Internationalisering moet alleen kunnen als daar inhoudelijke redenen voor zijn en niet vanwege geld.”

Universiteiten kunnen niet van de een op de andere dag internationaal en Engelstalig worden, waarschuwt het ISO verder. „Dit moet zorgvuldig gebeuren, met voldoende inspraak, middelen en scholing van docenten en studenten. Alleen zo kunnen we de onderwijskwaliteit waarborgen.”