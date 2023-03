Nieuw paaseilandbeeld ontdekt in een opgedroogde lagune

"Dit is een bijzondere vondst, want het gaat om de eerste keer dat een moai in de lagune van de Rano Raraku-krater is ontdekt", zei een vertegenwoordiger van de Ma'u Henua-gemeenschap op het eiland. Een team met onderzoekers van drie Chileense universiteiten dat in februari onderzoek deed naar de krater, ontdekte het beeld. Voorheen lag het waterpeil van de lagune hoger, waardoor het beeld tot op heden verborgen was gebleven.

In oktober liepen honderden moais schade op door een natuurbrand op Paaseiland, waar zich in totaal ongeveer duizend van deze eeuwenoude beelden bevinden. Sommige beelden werden door de brand "compleet verschroeid".

De lagune waar het beeld werd ontdekt. Ⓒ EPA

Paaseiland ligt op meer dan 3000 kilometer van de kust van Chili. Ondanks de afgelegen locatie is toerisme een belangrijke inkomstenbron voor de bevolking. Voor de coronapandemie brachten jaarlijks zo'n 160.000 mensen per vliegtuig een bezoek aan het eiland. Toeristen zijn er sinds augustus weer welkom. Daarvoor gold een toerismestop die verspreiding van het coronavirus moest tegengaan.