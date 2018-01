Nederlandse vast om smokkel bolletjes coke in bh

De vrouw liep tegen de lamp bij de veiligheidscontrole voor vertrek. Een scanner ontdekte dat iets niet klopte. Bij een controle door de douane bleek vervolgens dat in haar bh 34 cocaïnebolletjes genaaid waren. In haar onderbroek had ze nog veertien bolletjes. Bij een röntgencontrole bleek dat ze ook twintig bolletjes had ingeslikt. In totaal vervoerde ze zo 765 gram, wat bij verkoop ongeveer 60.000 euro waard zou zijn geweest.

Een reisgenoot van de vrouw was al door de controle gekomen, maar hij werd alsnog tegengehouden bij de gate en ook opgepakt.