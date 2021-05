Noodbevel in Utrecht na Palestijnse demo: jonge betogers ingesloten bij moskee

Onze verslaggever Daniel van Dam is ter plaatse. Zijn tweets lees je onderaan dit verhaal.

Het noodbevel is naast het centrum ook van kracht in de wijken Lombok, Nieuw Engeland en de Dichterswijk. De ME heeft een groep met voornamelijk jongeren bij de moskee langs de Kanaalstraat ingesloten. De politie roept om dat mensen die het gebied niet verlaten worden aangehouden. Er zijn bussen ingeschakeld om mensen die gearresteerd zijn weg te voeren.

Het Jaarbeursplein naast het station werd eerder op de avond schoongeveegd door de ME, waar nog tientallen demonstranten stonden van een Pro-Palestijnse demonstratie. Die demonstratie was ontbonden door de burgemeester omdat de organisatie niet in staat was te garanderen dat de coronamaatregelen werden nageleefd. Ook was het maximum van 500 bezoekers bereikt.

Een groep van tientallen mensen bleef nog hangen op het het stationsplein. Vervolgens is te zien dat de ME over het plein trekt om het schoon te vegen. Volgens een ANP-fotograaf is er met stenen naar de ME gegooid.

Het protest zou volgens een flyer van de organisatie eigenlijk tot 19.00 uur duren. Israël is door een van de sprekers, die een gebed tot Allah leidde, onder meer een ’apartheidsstaat’ genoemd.

De actie is bedoeld om solidariteit met de Palestijnse bevolking te tonen. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Deelnemers tijdens een protest voor de ’bevrijding van Palestina’ op het Jaarbeursplein. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Ook aan de Dokweg in Terneuzen zijn mensen de straat opgegaan voor de Palestijnse zaak. Ⓒ AS Media

Vanaf 17.00 uur was de betoging ’Free Palestina’ begonnen op het Jaarbeursplein, naar aanleiding van de escalatie van het Palestijns-Israëlisch conflict. „Het minste wat we kunnen doen is laten zien dat we onze broeders en zusters ook supporten”, stellen de initiatiefnemers. Wat ze precies voor ogen hebben als oplossing voor het conflict is niet duidelijk. Sommigen dragen ook de Turkse en Marokkaanse vlag bij zich. Ook in het Zeeuwse Terneuzen hebben actievoerders zich verzameld.

Bij een demonstratie voor de Israëlische ambassade in Den Haag donderdag werd een Israëlische vlag uit een mast op straat gehaald en kapot gescheurd door jongeren. Beelden daarvan gaan rond op sociale media. De politie greep niet in. De Haagse VVD heeft er vragen over gesteld.

Dit weekend wordt ook in andere Nederlandse steden gedemonstreerd voor de Palestijnse zaak. Zo zijn er zaterdag pro-Palestijnse betogingen op meerdere plekken in Den Haag. Demonstranten komen bijeen op de Hofplaats (vanaf 14.00 uur) en het Plein (vanaf 15.00 uur). Mogelijk is er vanaf 14.00 uur ook op het Malieveld een actie voor de Palestijnen. Ook is een demonstratie op het Vrijthof in Maastricht (18.00 uur) aangekondigd.

Op zondag verzamelen betogers zich om 13.00 uur in het centrum van Nijmegen en zijn er vanaf 14.00 uur solidariteitsacties op de Dam in Amsterdam en de Grote Markt in Groningen. In Eindhoven komen pro-Palestijnse demonstranten om 14.30 uur bijeen op het Stadhuisplein.