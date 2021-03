Peiling Maurice de Hond: Pieter Omtzigt zou met eigen partij op 23 zetels uitkomen

Dat meldt Maurice de Hond in een nieuwe peiling. Hij had de hypothetische vraag gesteld waar mensen op zouden hebben gestemd als Omtzigt, die op slechte voet staat met het partijkader van het CDA, zijn partij had verlaten en met een eigen lijst meedeed aan de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen.

„Dat is natuurlijk hypothetisch. Als dit echt gebeurd zou zijn, dan zou er een andere campagne geweest zijn dan nu en zou er ook sprake zijn van andere kandidaten die ook op die lijst hadden gestaan. De vraag heeft vooral tot doel om vast te stellen hoe groot de aanhang is van Pieter Omtzigt. Dat is dus niet alleen te merken aan zijn voorkeurstemmen bij het CDA, maar ook de kiezers die aangetrokken kunnen worden uit de andere partijen”, aldus De Hond.

Lijst Omtzigt zou uitkomen op 23 zetels, eentje meer dan D66 en meer dan twee keer zo veel als het CDA, dat met 9 zetels vermorzeld zou worden. De VVD zou twee zetels verliezen maar nog wel ruimschoots aan kop gaan. Ook andere partijen zouden inleveren. „Het geeft goed aan hoe volatiel het electoraat in feite is”, aldus De Hond.

Ⓒ Maurice de Hond

Ook werd de vraag gesteld welke formatie de voorkeur zou hebben. VVD-CDA-D66-JA21 kwam als nummer 1 uit de bus maar ’ook hier zien we de versplintering terug’.

’Positie Omtzigt, functie elders’

Pieter Omtzigt zit met gezondheidsklachten thuis nadat hij in de verkiezingscampagne weinig opvallend aanwezig was. Intern spelen bij het CDA de nodige strubbelingen. Daarnaast is duidelijk geworden dat bepaalde delen van het politieke landschap – wie of wat, is onduidelijk – van hem af willen. Op een interne notitie van verkenner Kajsa Ollongren, inmiddels opgestapt, stond ’positie Omtzigt, functie elders’. Onduidelijk blijft van wie dat verzoek komt. Omtzigt heeft zich de afgelopen jaren als kritische waakhond opgeworpen in onder meer de toeslagenaffaire, maar ook de MH17-zaak en andere gevoelige dossiers.

„Ontluisterend”, reageerde SP-Kamerlid Renske Leijten. „Ze willen het toch hebben over een nieuw kabinet? En over de inhoud? En dan gaat het over een gekozen volksvertegenwoordiger en hoe ze die even weg kunnen spelen.” Omtzigt zelf heeft nog niet gereageerd. Zijn vrouw wel. Die laat weten dat hij er niet over peinst om niet opnieuw de Kamer in te gaan.

