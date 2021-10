Eis: acht jaar cel en tbs voor fatale mishandeling Robbie in Spijkenisse

De fatale mishandeling, waarbij een mes in het spel was, speelde zich twee dagen voor kerst af op de Rammenasdreef in Spijkenisse. Robbie was die avond op bezoek bij vrienden. Kort na dit bezoek ontstaat volgens het OM op straat een ruzie met vier inzittenden van een auto. Wat zich precies heeft afgespeeld is niet op camerabeelden vastgelegd. Ook is volgens justitie niet duidelijk wat nu precies de aanleiding is geweest van het conflict. De verklaringen van getuigen zouden uiteenlopen.

De 26-jarige verdachte zegt na zijn aanhouding dat hij het slachtoffer inderdaad heeft gestoken. Dit zou hij hebben gedaan omdat zijn broer door Robbie zou zijn aangevallen. Er is volgens de verdediging daarom sprake van noodweer. Het OM is het daar niet mee eens. Onder meer het forse letsel van het slachtoffer wijst volgens justitie niet op een handeling uit zelfverdediging. Robbie liep niet alleen steekwonden in zijn rug op, maar ook verschillende verwondingen aan het hoofd die wijzen op meerdere slagen met één of meerdere stompe voorwerpen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

De Telegraaf was korte tijd na de mishandeling in de wijk waar het drama zich afspeelde: