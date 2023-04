Accu van tekstkar die moet waarschuwen voor dieven gejat

De tekstkar stond op parkeerplaats van Sportvereniging VSC aan de Koningsweg in Utrecht, zo schrijft DUIC. Agenten waren stomverbaasd toen ze ontdekten dat de tekstkar was opengebroken en dat de accu was verdwenen: „Het moet toch niet gekker worden”, aldus de agenten. De politie tast nog in het duister hoe dit heeft kunnen gebeuren. „Tips zijn van harte welkom.”