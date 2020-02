Nader onderzoek naar dood bewoner van instelling Wageningen

Er is inmiddels sectie op het lichaam van de 27-jarige bewoner verricht. „De uitkomst van de sectie geeft aanleiding tot nader forensisch onderzoek”, aldus de politie. Hoe de man precies is overleden, blijft dus nog onduidelijk. Er is nog geprobeeerd hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Verder laat de politie weten dat de bewoner vanaf het begin van de avond al agressief gedrag vertoonde. Medewerkers wisten de man uiteindelijk te overmeesteren. Zij raakten gewond, vermoedelijk door gebruik van een scherp voorwerp. „Zij zijn voor medische behandeling naar het ziekenhuis gebracht en zijn inmiddels weer thuis.”

Op de website van de politie is verder te lezen dat er op dit moment drie onderzoeken lopen. In het eerste onderzoek wordt gekeken naar het overlijden van de bewoner. Medewerkers zijn verhoord over hun mogelijke rol bij de dood van de 27-jarige man. Het tweede richt zich op de 112-meldingen en de opvolging daarvan en het derde houdt zich bezig met het handelen van de politie rondom de aanhouding van de bewoner.