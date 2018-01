België levert terreurverdachte uit aan Frankrijk

Ⓒ AFP

BRUSSEL - Mohamed Bakkali, verdacht van hulp bij de aanslagen in Parijs in 2015 en de verijdelde aanslag op de hogesnelheidstrein Thalys eerder dat jaar, is vrijdag overgedragen aan de Franse autoriteiten. Dat meldt het Belgische federaal parket. Bakkali zat sinds vorig jaar in België vast. Frankrijk had voor beide zaken zijn uitlevering gevraagd via een Europees aanhoudingsbevel.