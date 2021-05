Prima lenteweer, maar op Hemelvaartsdag weer buien

In de komende dagen maken het midden en zuiden van het land kans op felle buien met hagel, onweer en veel regen in korte tijd. Geleidelijk wordt het minder zacht met 13-17 graden. Volgende week blijft het wisselvallig en vrij fris, meldt Weeronline.nl.

Woensdagmiddag is het dus prima lenteweer met dunne sluierwolken en een afwisseling van zon en stapelwolken. Direct aan zee is het zelfs zonovergoten. In het zuiden kunnen enkele buien ontstaan. Ook in het oosten is een zeer lokale bui niet uitgesloten, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. In het midden, westen en noorden verloopt de middag geheel droog.

"Zonkracht 5 betekent kans op snel verbranden"

De zonkracht is vandaag 5 en dat betekent dat je vrij snel kan verbranden. Bij een lichte huid gebeurt dat al in 20-40 minuten. Vanavond komen in het zuiden enkele buien voor en geleidelijk neemt ook in het midden de kans op een bui toe.

Hemelvaartsdag start met zonnige perioden, regionaal komen wolkenvelden voor en het midden heeft met enkele buien te maken. Gedurende de ochtend ontstaan wel al stapelwolken. In het zuiden, maar ook in het midden kunnen felle buien ontstaan. Omdat er weinig wind staat, verplaatsen deze buien zich langzaam, waardoor lokaal veel regen in korte tijd kan vallen.

De maxima komen uit op 14-16 graden in het noorden en 17 à 18 in het midden en zuiden. De wind is zwak tot matig en komt aanvankelijk uit het oosten. In het noorden van Nederland draait de wind naar het noorden, terwijl de wind in het zuiden gedurende de middag juist zuidelijk wordt.

Vrijdag lijkt het weer op dat van Hemelvaartsdag.