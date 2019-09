Regen en kou: vanaf woensdag is het écht herfst

Weerplaza spreekt van wisselvallig weer. „Ja, het is even omschakelen”, voorspelt weerman Ben Langkamp. „Van een nazomer is geen sprake. Woensdagochtend en in de namiddag trekt een regengebied van het westen naar het oosten. Daarna is het droog, maar ’s avonds komen er weer buien vanuit zee.”

Ook daarna blijft het tobben. „Donderdag staat in het teken van buien. Misschien met onweer. En vrijdagochtend is het droog, maar in de namiddag volgt weer regen.” Het beeld voor de komende zeven dagen is ongeveer hetzelfde. Droge en natte periodes zullen elkaar afwisselen. Ook in het weekend zijn er buien.

Temperatuur

Overdag wordt het bovendien kouder dan gebruikelijk. „Normaal gesproken ligt de middagtemperatuur begin september rond de twintig graden, maar de komende dagen rond de 17 of 18. Dat is beduidend lager.”

De reden van het mindere weer is een luchtstroom vanuit de Atlantische Oceaan. „Die is koeler en vrij vochtig. Door dat vocht ontstaat er snel bewolking, waardoor de dagtemperatuur weliswaar lager ligt, maar de nachten wel relatief warm blijven.”

Natuur

Het wordt dus écht herfst. We zullen er aan moeten wennen, stelt Lankamp. „Het is een hele droge zomer geweest, zeker in het oosten van het land. Dus de buien zijn ook wel weer welkom. Zeker voor de natuur, die kan een beetje opknappen.”