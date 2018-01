Oranjes voor ’heel bijzondere’ visite naar China

De invitatie kwam afgelopen najaar. Ook kwam vanuit Beijing de suggestie de visite te combineren met de reis van de koning naar de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea.

President Xi Jinping en ook zijn vrouw Peng Liyuan koesteren goede herinneringen aan hun ontmoetingen met de Oranjes. Tijdens het staatsbezoek in Nederland doopte de presidentsvrouw een tulp die de naam Cathay kreeg, de oude naam voor China. Naar het schijnt vertigvoudigde de vraag naar de bloem daarna in China. Het staatshoofd heeft sindsdien laten blijken dat hij het belangrijk vindt het koninklijk paar regelmatig te blijven zien.

Geheime locatie

Vandaar dat Willem Alexander op een nog geheim gehouden locatie op woensdag 7 februari eerst een onderhoud heeft met de Chinese premier en aansluitend een ontmoeting en diner met de president en zijn vrouw. Dit is overigens geen staatsbanket, want er is geen sprake van een staatsbezoek maar een werkbezoek. Koning en koningin zullen slechts door vier á vijf Nederlanders vergezeld worden bij de dis, onder wie minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra.

Op donderdag 8 februari voegt de koning zich als erelid van het IOC bij de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Koningin Máxima blijft nog een dagje in China en ontmoet onder meer Nederlandse ondernemers. Ook bezoekt ze een locatie van het Nederlands-Chinese architectenbureau Next, dat in Beijing oude gebouwen omtovert voor een nieuw leven. Zo wordt Máxima rondgeleid in een oude drukkerij, die vroeger de rode schoolboekjes voor Chinese kinderen drukte.

Watermanagement

Daarna waagt ze zich even op het expertise-gebied van haar man, het watermanagement. Hoewel Nederlanders wellicht zullen denken dat de belabberde luchtkwaliteit in Beijing het grootste probleem is, blijkt het Noorden van China juist vooral te worstelen met water. Of het gebrek daaraan. In het zuiden van het land vinden juist weer veel overstromingen plaats. Om beide waterproblemen het hoofd te bieden, zijn de Chinezen natuurlijk hartstikke benieuwd naar ’onze’ kennis van water.

Mysterieus blijft vooralsnog waarom de Chinezen -los van beleefdheid- nou juist de Nederlandse koning en koningin de eer gunnen van een nieuw bezoek, zo kort na de staatsbezoeken van 2014 en 2015. Het koninklijk paar twijfelde evenwel geen seconde toen de uitnodiging binnenkwam. Het onderstreept dat de verhoudingen tussen de Chinese republiek en het Nederlandse koninkrijk beter dan ooit zijn.