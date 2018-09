Het land barst uit z’n voegen. Als we niet oppassen wordt het onbewoonbaar, onbestuurbaar en onbereikbaar. De woningmarkt is oververhit, de kabinetsformatie duurt en duurt, treinvertragingen zijn aan de orde van de dag, Schiphol is een puinhoop, bij de Nationale Politie is het een nog grotere puinhoop, voetballen kunnen we niet meer, om nog maar te zwijgen van het adequaat bestieren van de koninklijke voetbalbond.