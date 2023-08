’Kwart Europese skigebieden kan zonder sneeuw komen te zitten’

De wetenschappers hielden daarbij niet alleen rekening met natuurlijke sneeuwval, maar ook met het gebruik van sneeuwkanonnen. In onder meer Zuid-Europese skigebieden zal het bij een opwarmende aarde vaak te warm worden om überhaupt kunstmatige sneeuw te maken, of zal de gemaakte sneeuw snel smelten, schrijft The Guardian op basis van het onderzoek.

Klimaatwetenschapper Samuel Morin noemt de situatie waar de skigebieden mee te maken krijgen in de Britse krant „een nicheprobleem in het licht van klimaatverandering.” „Maar vanuit het perspectief van de mensen die in de bergen wonen en van de industrie afhankelijk zijn, is het belangrijk om te begrijpen in welke mate klimaatverandering de economie bedreigt”, legt hij uit.

De waarschuwingen voor lagergelegen skigebieden zijn niet nieuw. De Verenigde Naties waarschuwden skioorden op hoogtes van 1.200 meter al in 2003 voor „slechte economische tijden” door klimaatverandering.