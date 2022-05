Premium Het beste van De Telegraaf

Oekraïne pakt vrijwel zeker de winst, maar ook Italië, Spanje en Verenigd Koninkrijk zijn kanshebbers Dit zijn de deelnemers én kanshebbers van de finale van het Songfestival

Door Richard van de Crommert Kopieer naar clipboard

Turijn - Al twee maanden lijkt het erop dat Oekraïne het Eurovisie Songfestival dit jaar gaat winnen. Verwacht wordt dat er veel op het land gestemd gaat worden vanwege de Russische invasie. Vanavond gaan we zien of de wedkantoren het bij het rechte eind hebben, of dat de jury’s en de tv-kijkers toch voor iets anders kiezen.