Trump ontslaat FBI-chef Comey

Trump heeft Comey laten weten dat hij „niet langer in staat is leiding te geven aan de FBI”. De president noemt in zijn brief expliciet dat hij „het zeer op prijs stelt” dat Comey hem tot drie keer toe heeft laten weten dat de FBI geen onderzoek naar hemzelf doet. Maar dat gegeven verandert niets aan zijn besluit.

Onderzoek e-mails Hillary Clinton

Het plotselinge ontslag houdt verband met de manier waarop Comey is omgesprongen met het onderzoek naar de e-mails van oud-minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton. Onderminister van justitie Rosenstein zet in een memorandum uiteen dat Comey volgens hem niet op eigen houtje had mogen bekendmaken dat Clinton wat hem betreft niet moest worden vervolgd.

„Het is niet aan de FBI-directeur om zo’n aankondiging te doen”, schrijft Rosenstein. Door te verklaren dat de zaak afgesloten diende te worden, ging Comey volgens Rosenstein op de stoel zitten van de minister van justitie.

Veel kritiek

Comey heeft van alle kanten kritiek gekregen op de manier waarop hij is omgegaan met het onderzoek naar Clinton, die tegen de regels in als minister haar e-mailverkeer via een privéserver liet lopen. Clinton zelf en de Democraten waren juist boos omdat hij kort voor de verkiezingen de zaak weer oprakelde door bekend te maken dat de FBI opnieuw een aantal e-mails tegen het licht hield.

Maar de kritiek van de nu regerende Republikeinen richt zich dus juist op zijn eerdere verklaring dat Clinton niet vervolgd diende te worden.

’Nieuw begin’

Het vertrek van Comey „markeert een nieuw begin voor ons kroonjuweel van de wetshandhaving”, aldus Trump in een korte persverklaring. Wie hem zal opvolgen is nog onbekend. James Comey werd in 2013 aangesteld door toenmalig president Barack Obama. Er moet een nieuwe chef komen om „het vertrouwen van het publiek te herstellen”.