Vermiste hond Jill na 5 jaar weer herenigd met eigenaar (78): ’Ik schrok me kapot’

Wijsenbeek herinnert zich 17 juni 2018 nog altijd als de dag van gisteren. ,,Kom Jill, we gaan weer naar huis”, riep hij na een bezoek aan zijn zoon in Rotterdam-Kralingen. Toen er geen reactie van de Nova Scotia Duck Tolling Retriever uit de achtertuin kwam, gingen direct alle alarmbellen bij hem af.

Jill bleek inderdaad het hazenpad te hebben gekozen via de tuin van de buren waar op dat moment een verbouwing gaande was. Er werd een grote zoektocht in de buurt op touw gezet. ,,Jill had al een keer eerder de benen genomen, maar toen vonden we haar terug bij een nabijgelegen supermarkt. Dit keer was ze daar niet, maar een man had wel een bruine hond richting de zeilclub bij de Kralingse Plas zien rennen. Daar liep het spoor helaas dood.”

Speurhond ingezet

In de dagen daarna werd met man en macht naar de vermiste viervoeter gezocht. ,,Samen met mijn kleinzoon hebben we talloze rondjes door de buurt gefietst, maar helaas geen levensteken van Jill.” Een opgetrommelde speurhond bracht ook niet het gewenste resultaat. ,,Die hond liep rechtstreeks naar de rotonde bij de zeilclub, maar ook daar raakte het beest het spoor bijster.”

Met het verstrijken van de dagen begon bij Wijsenbeek steeds meer het besef in te dalen dat Jill niet meer thuis zou komen. ,,De hond was echt mijn kameraadje en mijn gezelschap, maar Jill was ook mijn jachthond en wij vormden een onafscheidelijk duo.” Na de dood van zijn echtgenote bood de pup hem acht jaar lang veel liefde en steun. ,,Haar mand is al die jaren blijven staan, maar al snel kwam er wel een nieuwe hond in huis.”

’Dacht niet aan misplaatste grap’

Toen de Hagenaar vorige week een telefoontje van de Dierenopvang Vlaardingen kreeg dat Jill was gevonden, wist Wijsenbeek niet wat hij hoorde. ,,Ik dacht absoluut niet aan een misplaatste grap, want zoiets doe je toch niet bij een vermissing van een dierbare. De volgende dag ben ik met mijn kleinzoon en iemand van de trimsalon richting Vlaardingen gereden om haar op te halen.”

Het baasje schrok zich kapot bij het weerzien met Jill. ,,Ik herkende haar direct, maar ik wist echt niet wat ik zag. Ze was zo verwaarloosd. Dat deed mij echt pijn.” De hond had ernstige oor- en oogontstekingen, te lange nagels en een vervuilde vacht. Ook was Jill enorm vermagerd en woog ze nog slechts ruim elf kilo. Ook herkende ze mij niet, maar dat is na zo’n lange tijd heel logisch.”

Na een grote beurt bij de trimsalon gaat het volgens Wijsenbeek weer de goede kant op met zijn steun en toeverlaat. ,,Ze ligt bij mijn voeten en als ik opsta, loopt ze achter mij aan. Wel kampt de inmiddels dertienjarige hond met zindelijkheidsproblemen. ,,Maar gelukkig heb ik in huis plavuizen en neem ik de regelmatige schoonmaakklus maar op de koop toe.”

Meegenomen

Wijsenbeek is ervan overtuigd dat Jill na haar ontsnapping door iemand is meegenomen en niet bijna vijf jaar een zwervend bestaan heeft geleid. ,,Het is uitgesloten dat ze al die tijd op straat heeft geleefd. Vermoedelijk is de dierenarts al die tijd vermeden vanwege de chip.” De vindplaats en omstandigheden wijzen er volgens hem op dat er mensen meer weten over wat zich met Jill de afgelopen jaren heeft afgespeeld.

,,Ze is vorige week gevonden door twee Rotterdamse handhavers op de Linker Rottekade. Dat is nog geen drie kilometer van de plek waar Jill in 2018 verdween. Er kwamen daarna twee ongure personen naar de ambtenaren en beweerden dat de hond van een familielid was. Gelukkig vertrouwden de handhavers dat verhaal niet en hebben ze ook nog het kenteken van de auto waarin het tweetal vertrok genoteerd. Hopelijk worden die mannen opgespoord en kunnen zij de dierenpolitie tekst en uitleg geven. Maar deze voor ons fantastische afloop bewijst dat het voor eigenaren heel belangrijk is om hun huisdier te laten chippen. Zonder chip had ik Jill nooit terug gezien.”