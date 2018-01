Rutte vol lof over eurocommissaris Timmermans

Frans Timmermans (l) en Mark Rutte (r). Ⓒ ANP

DEN HAAG - Premier Mark Rutte is vol lof over Europees Commissaris Frans Timmermans. Hij noemde hem vrijdag „een man van groot gezag”, die op een breed front actief is in Brussel. Rutte reageerde tijdens zijn wekelijkse persconferentie op een artikel op de Amerikaanse nieuwssite Politico, waarin staat dat de ster van Timmermans is verbleekt in Brussel.