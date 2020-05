’Duitsers moeten maar reserveren voor Pinksteren’

„We moeten goed beseffen of het echt nodig is om met Pinksteren de grens over te gaan”, aldus de minister-president na een gesprek met Armin Laschet, deelstaat-premier uit Noordrijn-Westfalen, de dichtbevolkte regio die aan Nederland grenst.

„Het valt af te raden om op de bonnefooi naar Nederland te komen”, stelde Rutte. Ook Duitsers moeten zich aan de regels van afstand houden en drukte vermijden. „Maar mensen zonder reservering worden niet aan de grens teruggestuurd.”

Grenzen open

De enige grens die Duitsland tijdens de coronacrisis openhield was die met Nederland: „Dat was van vitaal belang voor onze economie, de medische verzorging en de voedselvoorziening”, zei Rutte. „Sluiten van de grens is makkelijk, het heropenen is moeilijk”, bezwoer Laschet, die erop wees dat er vijftigduizend forensen heen en weer reizen: „Dat zijn ook verplegers die in de essentiële beroepen werken.”

Mark Rutte bedankte zijn collega omdat Duitsland Nederlandse covid-19-patiënten heeft opgenomen. Laschet wees op de samenwerking tussen ziekenhuizen in Aken, Münster en Maastricht. En dat Nederlandse treinmachinisten ook zonder hotels in Duitsland konden overnachten.

Besmettingshaard

De situatie van Oost-Europese vleesverwerkers, die in Nederlandse slachterijen werken en in Duitsland hutjemutje wonen, noemt Laschet ’zorgelijk’. In Groenlo, Rhede en op andere plekken zijn tal van werknemers besmet met corona. „Het controleren van de quarantaine-regels gebeurt door de Duitse autoriteiten. Vrijdag gaan de ministers van Gezondheid met elkaar praten.”

De Duitse regering wil dat er rond 15 juni weer overal toerisme in Europa mogelijk is. Dat betekent dat, mocht de pandemie medio volgende maand beheersbaar zijn, dat Nederlanders dan ook weer vakantie in Duitsland kunnen houden. „De renaissance van het toerisme is belangrijk voor reizigers en de branche, alsmede de economische stabiliteit in de reisbestemmingen”, aldus Berlijn.