Agent die zwarte man doodschoot in Atlanta krijgt baan terug

Een commissie van toezicht op de politie oordeelde woensdag dat de stad onjuist heeft gehandeld bij de ontslagprocedure, schrijven verschillende Amerikaanse media. Ondanks dit besluit gaat Rolfe niet aan het werk omdat hem nog een rechtszaak wacht.

Rolfe is op borgtocht vrij en betaalde vorig jaar een som van een half miljoen dollar, dat door zijn collega’s, sympathisanten en politiebonden werd ingezameld. In ruil daarvoor mocht hij onder andere met een enkelband en een avondklok thuis zijn proces afwachten.

De agent is aangeklaagd wegens moord en nog tien andere vergrijpen. Op een video is te zien hoe Rolfe Brooks neerschiet na een worsteling tussen het slachtoffer en twee agenten. Op een bepaald moment pakt Brooks een taser af van een agent, waarop Rolfe het besluit neemt hem twee keer in de rug te schieten. De politieman werd na het incident ontslagen en aangeklaagd.

De dood van Brooks zorgde voor hevige protesten in Atlanta. In de VS gingen wekenlang mensen de straat op om te demonstreren tegen politiegeweld en racisme.