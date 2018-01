’Vastende’ oom moet ondervoede kinderen redden

Het gruwelgezin met ouders Louise (49) en David Turpin (57) in het midden. Ⓒ Facebook

HUNTSVILLE - Schooldirecteur Randy Turpin wil voor de kinderen van zijn broer en ’horrorvader’ David Turpin (57) gaan zorgen, maar of dat een goed idee is, is de vraag: oom Randy schreef eerder een boek over de ’spirituele zegeningen’ van het vasten.