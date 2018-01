Dildo-affaire laat Amsterdamse brandweer blozen

Het voorwerp werd half december achtergelaten in het bureau van de administratief medewerkster van Kazerne Willem op de Ringdijk in Amsterdam-Oost. De vrouw was „hevig ontdaan”.

’Onder een steen geleefd’

In een column op het intranet van de brandweer Amsterdam-Amstelland vraagt korpschef Leen Schaap zich af hoe dit voorval zich verhoudt tot de #metoo-discussie. „Je moet wel onder een steen hebben geleefd hier niets van te hebben meegekregen.”

Brandweerlieden reageren laconiek op de column van hun commandant, schrijft Het Parool. „Ach, brand is erger”, grapt er één. Een ander schrijft: „Ik ken veel vrouwen die enorm geamuseerd zouden zijn, mochten zij een dildo in hun laatje vinden... wetend dat dit een grap is.”

’Onacceptabel’

Woordvoerster Carmen Westra van de Amsterdamse brandweer noemt het incident onacceptabel. „De korpsleiding heeft expliciet gesteld dat deze grap niet wordt geaccepteerd. Daarop zijn laconieke reacties gekomen, maar is ook gezegd: dit willen wij niet”, zegt ze tegen Het Parool.

De brandweermannen van Kazerne Willem hebben volgens Westra de vrouw een bloemetje aangeboden. Ze laten weten afstand te nemen van het voorval.

’Cultuur van uitsluiting en discriminatie’

Vorig jaar werd nog vernietigend uitgehaald naar de bedrijfscultuur van de Amsterdamse brandweer. Er zou een cultuur heersen van uitsluiting en discriminatie. De inmiddels overleden burgemeester Eberhard van der Laan eiste toen een omslag.