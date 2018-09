’Daar zit de moordenaar’

— Zijn advocaat mag vinden dat er grote twijfels bestaan over de schuld van tenniscoach Mark de J. aan de dood van zakenman Koen Everink, de familie van het slachtoffer is er zeker van. Oudste broer Bas Everink priemde gisteren in de rechtbank van Utrecht een wijsvinger in de richting van de man in de verdachtenbank: „Dáár zit de moordenaar van mijn broer.”