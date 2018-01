Hof trekt 21 dagen uit voor Haagse ronselbende

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het gerechtshof in Den Haag heeft 21 dagen uitgetrokken om het hoger beroep te behandelen tegen de Haagse jihadistische ronselorganisatie uit de Schilderswijk. Dat gebeurt vanaf dinsdag in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol. Het Openbaar Ministerie (OM) had beroep ingesteld tegen vijf mannen en een vrouw, die eind 2015 werden veroordeeld tot straffen oplopend tot zes jaar.