GGD: eind december kunnen we 80.000 mensen per dag testen

De overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland schrijft dat aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

De GGD’en willen ook gebruikmaken van sneltesten, wanneer die goedgekeurd en ingevoerd worden. Ook daarvoor geldt dan dat mensen zich alleen moeten laten testen als ze klachten hebben, vanwege krapte bij het analyseren van de testen. Zodra er meer ruimte bij de laboratoria is en „iedereen met klachten binnen 24 uur kan worden getest”, kunnen de sneltesten ook anders worden ingezet.

Testlocatie XL

De GGD’en denken ook na over extra grote testlocaties, zogenoemde XL-locaties. Daar zouden 2500 tot 5000 mensen per dag getest moeten worden. De GGD’en praten daarover met anderen en in november zouden de eerste XL-locaties klaar moeten zijn.

Dat de tweede golf van de corona-uitbraak nog niet tot stilstand komt, blijkt ook in de teststraten. Het aantal uitgevoerde tests stijgt, maar het aantal gevallen dat daardoor aan het licht komt, stijgt nog harder, blijkt uit de gegevens van het RIVM.