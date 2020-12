’Wie niet stemt, krijgt geen eten’

De oppositie boycot de verkiezingen in Venezuela, maar de zoon van president Maduro, Nicolas Ernesto, doet wel mee als leider van de Socialistische Partij. Ⓒ foto AFP

Caracas - De omstreden Venezolaanse leider Nicolas Maduras zit naar verwachting vanaf zondag weer wat steviger in het zadel. Inwoners van het berooide land mogen dan een nieuw parlement kiezen, al jaren het enige instituut dat nog in handen van de oppositie is. Daar komt na de volksraadpleging hoogstwaarschijnlijk een einde aan.