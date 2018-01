Afvalverwerker weigert afval Chemours

Ⓒ GinoPress B.V.

MOERDIJK - Afvalverwerker ATM in Moerdijk weigert per direct al het afvalwater van chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. Dat schrijft het AD. ATM zegt compleet verrast te zijn door de aanwezigheid van de omstreden stof GenX in het afvalwater dat van Chemours afkomstig is.