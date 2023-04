Zorgen om nepnieuws op TikTok: ’De dag van de verkrachting bestaat niet’

„Wij vinden deze signalen zorgwekkend, maar vinden het bovenal schokkend om te zien en horen dat jonge meiden angst wordt aangepraat”, meldt de politie in hun bericht.

De landelijke politie staat versteld van dit fenomeen. „Het is absurd. Ik mag toch hopen dat niemand het in zijn hoofd haalt dat het legaal is om iemand te verkrachten.” Geen extra meldingen van zedenzaken worden overigens verwacht op deze dag.

Internationale ’rape day’, is ontstaan in april 2021 op TikTok. Tijdens de Amerikaanse ’Sexual Assault Awareness Month’ werd 24 april uitgeroepen tot de dag van de verkrachting. De originele video was gemaakt door een groep mannen die anderen wilde aanmoedigen seksueel misbruik te plegen. Op deze datum zou dit volgens hen legaal zijn.

De politie benadrukt in hun Instagrampost dat het gaat om nepnieuws. Ook melden zij dat jongeren die de behoefte hebben om in gesprek te gaan met jeugdagenten, hen een bericht via Instagram kunnen sturen.

Ben jij slachtoffer geweest of geworden van seksueel misbruik? Kijk op www.slachtofferhulp.nl wat zij voor jou kunnen betekenen.