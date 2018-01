Politie denkt dat Canadees miljardairskoppel toch vermoord werd

Lange tijd dacht de politie aan een zelfmoord-moord: miljardair Barry zou eerst zijn vrouw hebben vermoord, en dan zichzelf. Hun lichamen werden in december hangend aan een balustrade bij het zwembad gevonden.

Van die lezing wilden de nabestaanden echter niets weten. Zij huurden volgens de Toronto Star experts in, die concludeerden dat het echtpaar op professionele wijze om het leven is gebracht. Zo zouden de echtelieden voor hun dood zijn vastgebonden.

Medicijnen zonder patent

Barry Sherman was de oprichter van het farmacieconcern Apotex, een van de grootste fabrikanten van generieke medicijnen. Dat zijn middelen waarvan het patent is verlopen. Hij gold als een van de rijkste Canadezen en groot filantroop.

Wie er achter de moord zit, weet de politie niet. Wel is er een ’uitgebreide lijst’ van mensen die nog aan de tand moeten worden gevoeld.

Nieuw kleinkind

Het stel werd in december gevonden door een makelaar die met de verkoop van hun huis bezig was. De villa stond net te koop, voor 7 miljoen dollar. Het stel zou volgens familieleden ook zojuist een nieuw kleinkind hebben verwelkomd.

De ’zelfmoord’ waaraan gedacht werd, zou uit het niets zijn gekomen. Honey Sherman had diezelfde week nog een mail gestuurd naar vrienden, om te vragen wanneer ze elkaar konden zien in Florida. „Ik ben er vanaf 18 december, Barry komt de 25e”, zo staat de mail geciteerd in de The Globe.

„We gaan samen terug op twaalf januari. Laat alsjeblieft weten wat jullie voorkeuren zijn, dan zet ik ze in de kalender.”