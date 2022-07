Politie pakt Nederlander (25) op voor verdrinkingsdood Belgische vader Hakim

Het gaat om een man uit Goes. De verdachte is opgepakt in Breda. Hij wordt dinsdag voorgeleid en kan al binnen vijf dagen aan België worden overgeleverd.

De Belgische politie is nog met man en macht op zoek naar een andere verdachte. Dat zou mogelijk ook een Nederlander zijn.

Hakim Mutyaba kwam zondagmorgen om het leven nadat hij door twee personen in het water aan de Lousbergkaai in Gent werd geduwd na een bezoek aan de Gentse Feesten. Hakim, die al een jaar of twintig in Gent woonde en daar een gezin met kinderen heeft, belandde in het water van de stadsvaart.

Op camerabeelden zou te zien zijn dat Hakim met drie andere mannen richting de brug liep. Het zou er gemoedelijk aan toegegaan zijn, tot twee mannen het slachtoffer plots vastgrepen. De ene aan zijn handen, de andere aan zijn benen. Daarna zouden ze hem over de reling van de brug geschommeld hebben en hem boven het water los hebben gelaten. De vijftiger kon niet zwemmen en kwam niet meer boven. De drie verdachten zouden het vervolgens op een lopen hebben gezet.

Omstanders die het zagen gebeuren alarmeerden de politie. Hulpdiensten hebben Hakim uit het water gehaald, waarna ze direct begonnen met reanimeren. Dat mocht echter niet meer baten, de Gentenaar overleed ter plekke.

Zondag heeft de onderzoeksrechter op basis van de eerste onderzoeksresultaten onmiddellijk de internationale samenwerking met Nederland gestart. Dat leidde tot de arrestatie van de 25-jarige Nederlander.

