’Lekker van documenten Pentagon weet mogelijk veel meer’

Teixeira werd begin deze maand gearresteerd. Hij wordt verdacht van het lekken van militaire geheime documenten via onder meer een chatgroep voor gamers. Het lek bracht het Pentagon en de inlichtingendiensten in grote verlegenheid. Via Teixeira kwam gevoelige informatie over de oorlog in Oekraïne naar buiten.

Volgens de aanklager heeft de militair mogelijk nog steeds toegang tot grote hoeveelheden geheime documenten. Die documenten zijn „van enorme aarde voor vijandige naties”, zo stelt de aanklager. Teixeira zou zelfs door zo’n land geholpen kunnen worden om te ontsnappen uit de VS.

Bij het doorzoeken van de twee huizen waar Teixeira veel verbleef vond de FBI een grote hoeveelheid wapens, van revolvers tot een AK47-achtig aanvalswapen. Ook had hij een bazooka en een gasmasker. In een kast lag een geluidsdemper en op zijn dressoir lag munitie.

Inmiddels blijkt dat Teixeira online regelmatig dreigende taal uitsloeg. Daarin had hij het over het gebruiken van geweld en het vermoorden van mensen. Eerder dit jaar dreigde hij met een bloedbad in een „druk stedelijk gebied.” Hij zocht online naar details over eerdere schietpartijen.

Opvallend genoeg werd Teixeira in 2018 al eens geschorst van school omdat een klasgenoot hoorde hoe hij alarmerende racistische uitspraken deed. Daarbij had hij het ook over wapens en molotov-coktails. Vanwege die schorsing kreeg hij in eerste instantie geen wapenvergunning.

Hoe meer informatie er naar buiten komt over Teixeira, hoe meer vragen er zijn waarom hij toegang had tot zoveel vertrouwelijke informatie, en hoe het kan dat duidelijke signalen gemist zijn. De commandant van de afdeling waar Teixeira werkte is geschorst. Ook is er een herevaluatie van wie toegang krijgt tot geheimen.